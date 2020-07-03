Кравчук заявил, что рассчитывает на "помощь" России по восстановлению Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявления политиков о том, что власти страны боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

Как рассказал экс-глава государства в комментарии порталу НСН, он не слышал от руководства Украины пессимистических заявлений по этому вопросу.

— Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс, — отметил Кравчук.

Бывший президент Украины также добавил, что рассчитывает на помощь Москвы в вопросе восстановления той инфраструктуры, которая была разрушена в регионе.

— Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории, — подчеркнул Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что бывший народный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что страх украинских властей, в частности, заключается в том, что им придётся выплачивать пенсии жителям Донбасса, восстанавливать территории, найти "героев" и "преступников" и возбуждать уголовные дела против последних.