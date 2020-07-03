Глава ВКС России заявил о возможности С-500 уничтожить гиперзвуковое оружие в космосе

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин заявил, что система С-500 "Прометей" будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".
Суровикин отметил, что по техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны.
— Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, — рассказал главком ВКС РФ.
По его словам, аналогов данной российской системы в мире не существует.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Данная система может уничтожать баллистические и крылатые ракеты, а также самолёты и вертолёты противника.