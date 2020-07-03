Глава ВКС России заявил о возможности С-500 уничтожить гиперзвуковое оружие в космосе

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин заявил, что система С-500 "Прометей" будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

Суровикин отметил, что по техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны.

— Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, — рассказал главком ВКС РФ.

По его словам, аналогов данной российской системы в мире не существует.