За неделю у российских границ вели разведку 25 иностранных самолётов

За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 25 иностранных самолётов. Об этом сообщает газета Вооружённых сил "Красная звезда".

Помимо этого были обнаружены и сопровождались российскими РЛС семь беспилотных разведывательных аппаратов. Истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват 10 раз, нарушения государственной границы России допущено не было.

Также сообщается, что за прошедшую неделю в рамках боевой подготовки российскими лётчиками было выполнено 214 лётных смен на 65 аэродромах, военнослужащие выполнили более 8,8 тысячи прыжков с парашютом.