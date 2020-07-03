В МЧС рассказали, как не испортить отдых на водоёме

Во время отдыха у водоёма не стоит плавать на матрасах и камерах, предназначенных для загорания на берегу, а также заходить в воду пьяным. Такие рекомендации дали в МЧС РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ряд правил позволит как минимум не испортить отдых, а как максимум — сохранить жизнь. Также в ведомстве не советуют устраивать в воде игры с захватами.
— Прежде чем идти купаться, не забудьте взять с собой булавку, пристегните её к плавкам. Она может понадобиться вам, если в воде неожиданно начнутся судороги, — отмечается в правилах.
Купаться спасатели советуют в утреннее или вечернее время, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, а температура воздуха — плюс 20–25 градусов. Кроме того, отдыхать стоит на пляже, который официально допущен к эксплуатации.