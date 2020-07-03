"Русские витязи" показали уникальный пилотаж на трёх типах самолётов — видео

Лётчики российской авиационной группы "Русские витязи" провели уникальные полёты с выполнением одиночного, а также группового пилотажа на трёх типах самолётов в едином строю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Особенностью полётов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолётах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полётов три экипажа в строевом порядке "пеленг" выполнили виражи, косые петли, горки, полуперевороты, а также другие элементы. Вся пилотажная программа выполнялась на минимальной дистанции между самолётами — менее трёх метров.

Помимо этого ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев продемонстрировал сверхманёвренность новейшего многоцелевого истребителя Су-35С и выполнил элементы "колокол", "кадушка", "штопор" и "проход на минимальной скорости".