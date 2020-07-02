Ни пуха ни пера! Российские школьники сдадут ЕГЭ по литературе, информатике и географии

В пятницу, 3 июля, по всей России выпускники будут сдавать единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 58 тысяч учеников, из которых примерно 46 тысяч являются выпускниками 2020 года. Экзаменационная работа будет состоять из двух частей, включающих 17 заданий. Всего на выполнение работы отводится три часа 55 минут.

Географию же решили сдавать около 17 тысяч человек, из них 15 тысяч — это выпускники этого года. Здесь работа также будет состоять из двух частей, но в ней содержится 34 задания. На выполнение работы даётся три часа.

Сдавать ЕГЭ по информатике будет более 98 тысяч человек, в том числе 87 тысяч школьников, которые окончили школу в этом году. За три часа 55 минут им предстоит написать работу, которая состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий.

Результаты ЕГЭ по этим трём предметам появятся не позднее 17 июля.