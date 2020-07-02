Харламов назвал "истинную" причину развода с Кристиной Асмус

Российский юморист Гарик Харламов с юмором отреагировал на сообщения об "истинной" причине развода с актрисой Кристиной Асмус, о которой рассказывают некоторые "эксперты", и с такой же иронией назвал "настоящую" причину разрыва отношений.

На своей странице в "Инстаграме" комик опубликовал фото текста одного материала, в котором говорится, что продюсер Олеся Сазыкина, которая якобы работала с Харламовым с 2003 года, рассказала, что истинной причиной развода звёздной пары является "скверный характер" юмориста.

Гарик Харламов написал, что никогда не сотрудничал с этим продюсером, и решил сработать на опережение экспертов, которые выдвигают различные теории о причинах его развода с Асмус.

— У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжёлый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюблённый, бесчувственный, агрессивный алкаш, — пошутил комик.

Он также приписал себе различные фобии и другие психические расстройства.

— Больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное, что уж там. Но это не причина развода. Истинная причина развода — шопоголизм, — с иронией написал юморист.