Более 90% российских таксистов стали меньше зарабатывать из-за коронавируса

Около 93% российских таксистов признались, что из-за распространения коронавирусной инфекции и введённых в этой связи мер они лишились части своего дохода. Такие данные со ссылкой на исследование Qiwi приводит ТАСС.

— Распространение коронавируса и введённые в соответствии с ним ограничения привели к уменьшению доходов водителей такси — 93% из тех, кто работал во время самоизоляции, отметили снижение доходов. Для 41,2% опрошенных оно составило от 50 до 80%, а для 17% — свыше 80%, — говорится в исследовании.

Отмечается, что 70,2% водителей продолжили работать в этот период, тогда как 21,2% были вынуждены сменить деятельность.