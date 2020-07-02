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Более 90% российских таксистов стали меньше зарабатывать из-за коронавируса

При этом чуть менее 60% водителей признались, что их доход снизился более чем наполовину.

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Фото © Pixabay

Около 93% российских таксистов признались, что из-за распространения коронавирусной инфекции и введённых в этой связи мер они лишились части своего дохода. Такие данные со ссылкой на исследование Qiwi приводит ТАСС.

Распространение коронавируса и введённые в соответствии с ним ограничения привели к уменьшению доходов водителей такси — 93% из тех, кто работал во время самоизоляции, отметили снижение доходов. Для 41,2% опрошенных оно составило от 50 до 80%, а для 17% — свыше 80%, — говорится в исследовании.

Отмечается, что 70,2% водителей продолжили работать в этот период, тогда как 21,2% были вынуждены сменить деятельность.

Более 65% респондентов отмечают, что доходов им хватает лишь на самое необходимое, тогда как у 23,9% опрошенных есть дополнительный заработок, не связанный с работой в такси. В поисках такового сейчас 60,6%.

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