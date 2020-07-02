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Лукашенко рассказал, почему россияне и украинцы завидуют белорусам

Он также отметил, что отдал своей стране лучшие годы жизни.

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Фото © ТАСС / Стасевич Андрей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители России и Украины завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

В ходе выступления на торжественном собрании, которое было посвящено Дню независимости республики, глава государства напомнил о скором проведении президентских выборов, отметив, что он отдал этой стране свои лучшие годы жизни.

Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что каждый житель страны может не бояться выходить на улицу в любое время суток.

Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы, — уточнил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии уверен, что основная масса граждан среди старшего и среднего поколений "правильно оценивают ситуацию в стране".

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с Днём независимости республики. Поздравительную телеграмму также направил и президент США Дональд Трамп.

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