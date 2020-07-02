Лукашенко рассказал, почему россияне и украинцы завидуют белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители России и Украины завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

В ходе выступления на торжественном собрании, которое было посвящено Дню независимости республики, глава государства напомнил о скором проведении президентских выборов, отметив, что он отдал этой стране свои лучшие годы жизни.

— Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что каждый житель страны может не бояться выходить на улицу в любое время суток.

— Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы, — уточнил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии уверен, что основная масса граждан среди старшего и среднего поколений "правильно оценивают ситуацию в стране".