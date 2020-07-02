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"Всё честно". В КПРФ заявили, что верят итогам голосования по поправкам к конституции

В партии выразили уверенность, что в России пока рано вводить практику электронного голосования.

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Видео © LIFE

Помощник первого секретаря Московского городского комитета КПРФ и глава столичного муниципального округа Сокол Николай Степанов уверен, что как минимум в его округе голосование по поправкам к конституции прошло честно и без нарушений. Об этом он рассказал в интервью Лайфу.

Самое главное, что выборы были честными. Это основа основ. Как говорится, не главное — кто как проголосовал, а кто как подсчитал. Поэтому за этим внимание острое. Что касается Сокола, я, как депутат, проехался по всем участкам, о нарушениях заявлено не было, — сказал он.

В то же время Степанов выразил уверенность, что в России пока рано вводить практику электронного голосования, поскольку, по его словам, за данной процедурой ещё недостаточно контроля.

При этом, говоря о безопасности для здоровья пришедших на традиционные избирательные участки, депутат отметил, что в условиях пандемии соблюдались все необходимые меры безопасности. При этом на местах также традиционно присутствовали представители правоохранительных органов.

Степанов — не единственный оппозиционный политик, который остался удовлетворён ходом голосования по поправкам к конституции РФ. Ранее в беседе с Лайфом об этом рассказали его коллеги по КПРФ, а также представители ЛДПР и "Справедливой России".

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