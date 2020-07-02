Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

К поздравлениям присоединился и американский лидер Дональд Трамп.

94

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин, а также главы других стран мира поздравили белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём независимости республики. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

В адрес президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, — сообщили в эфире телеканала.

Кроме того, как отмечается, поздравительную телеграмму в Минск направил и американский президент Дональд Трамп, который "выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году".

День независимости Белоруссии каждый год отмечается 3 июля — в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Выбор редакции

Loading...