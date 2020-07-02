Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин, а также главы других стран мира поздравили белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём независимости республики. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

— В адрес президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, — сообщили в эфире телеканала.

Кроме того, как отмечается, поздравительную телеграмму в Минск направил и американский президент Дональд Трамп, который "выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году".