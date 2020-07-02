В Индии жених на свадьбе заразил коронавирусом более ста человек и умер

Житель Индии на собственной свадьбе заразил коронавирусной инфекцией более ста гостей и через несколько дней скончался. Об этом сообщает The Indian Express, отмечая, что данное мероприятие стало самым большим очагом инфекции в индийском штате Бихар.

Уточняется, что торжество состоялось 14 июня в городе Палиганж в округе Патна. Туда 30-летний жених приехал из города Гургаон, где работал.

Изначально мужчина чувствовал себя хорошо, но ко дню свадебной церемонии его состояние стало хуже и поднялась температура. Он предлагал перенести торжество, но главы обеих семей выступили против такой идеи из-за огромных финансовых потерь. Родные молодожёнов были уверены, что в их сельских районах появление коронавируса практически невозможно. В итоге свадьба прошла в запланированную дату, на ней присутствовало более 350 гостей.

Через два дня после свадьбы состояние мужчины резко ухудшилось. Его немедленно повезли в больницу, однако он скончался по пути. Кремация прошла без проведения тестов на CoViD-19. Однако позже кто-то сообщил о произошедшем местным властям. В итоге всех гостей протестировали на коронавирус: положительным результат оказался у 113 человек, некоторые из них заразили и других.