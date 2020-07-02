Россияне рассказали, каким должен быть семейный доход для "нормальной жизни"

В среднем российской семье, состоящей из двух работающих родителей и ребёнка, для "нормальной жизни" необходимо 85,7 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса холдинга "Ромир", передаёт РБК.

Стоит отметить, что это на 7,7 тысячи рублей, или 9,9%, больше, чем в прошлом году.

Согласно результатам исследования, мужчины хотели бы семейный бюджет в 88,4 тысячи рублей, а женщины — 83,6 тысячи рублей. При этом средний реальный доход в 2020 году составил 86,8 тысячи рублей — на 1,1 тысячи больше желаемой суммы.

Семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч рублей в месяц устроил бы 22% респондентов, ещё 21% заявил, что желаемый доход — около 90–120 тысяч рублей. Месячный бюджет 45–60 тысяч рублей приемлемым считают 18% опрошенных, доход от 20 до 30 тысяч устроил бы 4%, менее 20 тысяч — 2% респондентов.

По данным опроса, наиболее высокие запросы у жителей Северо-Западного федерального округа — 100,8 тысячи рублей, в Уральском федеральном округе семьи с ребёнком хотели бы иметь доход в месяц около 95,4 тысячи рублей, в Центральном — 90,2 тысячи рублей, в Дальневосточном — 88,3 тысячи рублей.