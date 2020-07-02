Пелоси снова призвала расширить санкции против России из-за "сговора" с талибами

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в очередной раз призвала расширить санкции против России из-за "сговора" с террористической группировкой "Талибан"*. На сей раз ограничительные меры, по её мнению, должны быть введены против оборонного и разведывательного сектора.

— Я призвала к расширению санкций против России. В последнем законопроекте... у нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов — тех самых, которые обвиняют в возможной угрозе нашим солдатам, — отметила Пелоси в ходе пресс-конференции.

Впрочем, против этих секторов уже направлен ряд других санкций Вашингтона по обвинениям в других делах, которые Москва отрицает. Не обошла Пелоси стороной и Белый дом, который обвинила в жульничестве.

— Белый дом устроил жульничество, будто бы, если нет стопроцентного консенсуса по разведывательной информации, она не должна доходить до определённого уровня... не покупайтесь на это. Разведсообществу тоже не следует на это покупаться, — добавила Пелоси.

Ранее New York Times со ссылкой на источники из разведки опубликовала статью, где утверждалось, что Россия якобы предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее американский лидер Дональд Трамп назвал данную статью заказухой.