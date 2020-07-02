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Столичный Депздрав рассказал, где дороже сдавать тесты на CoViD-19

При этом за процедуру забора крови платят организации, а проведение исследования финансируется за счёт городских средств.

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Фото © DPA / picture-alliance

Сдача тестов на определение коронавирусной инфекции в городских поликлиниках будет обходиться дешевле, нежели аналогичная процедура в частных заведениях. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

Кроме того, власти разъяснили жителям, как формируется цена за процедуру. Отмечается, что все организации города должны обеспечить тестирование сотрудников на антитела к вирусу. Цена за забор крови устанавливается каждым учреждением самостоятельно, а оплачивают его непосредственно работодатели. А вот само исследование финансируется за счёт города.

Итоговая же цена формируется исходя из амортизации на использование медоборудования, закупки материалов для исследования и прочих издержек.

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