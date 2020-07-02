"Дикси" возглавил рейтинг самых популярных призов в лотерее "Миллион призов"

Что за лотерея?

Столичным избирателям после голосования давали купон с акционными кодами. По одному на каждого человека. Комбинация чисел при отправке на короткий номер по СМС давала право на участие в лотерее "Миллион призов".

Призами в ней выступают бонусные баллы, которые можно обменять на покупки номиналом до 1000 рублей в продовольственных и непродовольственных магазинах, магазинах с товарами для дома и спорта, аптеках и кафе, ресторанах.

Организаторами акции выступили Правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата. Они назвали активность "программой субсидирования потребительского спроса".

Также выигранные очки можно использовать для пополнения карты "Тройка", покупки билетов в музеи, театры и кино или пожертвования в благотворительные фонды.

Всего в акции принимают участие более 130 организаций. В их числе универсам "Верный", сети магазинов "Магнит" и "Дикси", ветеринарные супермаркеты "Бетховен", рестораны "Тануки" и "Ёрш" и не только. С полным списком партнёров можно ознакомиться на сайте программы "Миллион призов".

Розыгрыш призов начался 25 июня и длился до 2 июля. Номинал выигрышей — от 1000 до 4000 баллов. На момент написания статьи количество выигравших участников — 1 979 641. Всего же в лотерее "Миллион призов" ровно 2 000 000 выигрышных купонов.

На что люди тратят баллы?

Как сообщает портал mos.ru, чаще всего москвичи меняют выигранные баллы на сертификаты для магазина "Дикси". Более 14% жителей столицы выбрали покупки именно у этого ретейлера. Это первое место.

Вторым по популярности применения лотерейных баллов стала транспортная карта "Тройка". Этот способ потратить бонусы предпочли 12% жителей Москвы.

На третьем месте расположилась сеть магазинов "Детский мир". Она получила внимание 10% победителей лотереи.

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