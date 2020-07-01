Полная деградация. Кто продаёт акционные наклейки "Магнита" на Avito и "ВКонтакте"

В "Магните" стартовала новая акция с наклейками. В этот раз за них дают скидку на мягкие игрушки в виде миньонов. С новой акцией, как со сковородками Royal Kuchen и со "Стирателями", снова кое-что не так. Рассказываем про все подводные камни коллекционирования наклеек.

Что за акция? Расскажите

Акция называется "Поймай их всех! Нашествие миньонов в "Магните". Миньоны — это персонажи мультфильмов "Гадкий я" и, собственно, "Миньоны". Продолжится активность до 22 сентября.

Условия акции — классические: — за 250 руб. в чеках магазины "Магнит у дома" и "Магнит.Аптека" дают одну наклейку; — за 500 руб. "Магнит.Косметик", "Семейный Магнит" и "Магнит.Опт" дают двойную наклейку.

Наклейки бывают двух видов: бумажные и цифровые. Первые нужно собирать и клеить в буклет вручную. Вторые автоматически собираются на бонусной карте "Магнита".

За стикеры даётся скидка на покупку тех самых мягких миньонов. Что интересно: в зависимости от формата наклеек уценка разнится. Собрав 20 бумажных, игрушку можно купить за 299 руб. Однако электронных наклеек можно собрать больше — до 50. За такое количество игрушка достанется уже за 149 руб.

"Пластик" лучше бумаги?

Разница в скидках у пластика и бумаги, скорее всего, является рычагом давления на покупателей. Наверняка есть люди, которым активировать карту "Магнита" при обычных обстоятельствах лень. Не все хотят отвлекаться от повседневных забот ради кешбэка в размере 0,5%. Электронные же наклейки в данном случае могут выступить дополнительным мотиватором.

Но стоит ли реагировать на эту приманку? Едва ли. Потому что карты лояльности сетевых магазинов легко взламываются. Особенно у пластика "Магнита" с QR-кодами. Про всевозможные схемы мы писали неоднократно.

— Я хожу в магазин, предъявляю при покупках эту карту. Если смотреть на начисление баллов, то все они происходят в одном и том же населённом пункте и практически в одном и том же магазине. Я пользуюсь приложением "Магнит" — через него слежу за акциями и бонусным балансом. И вот захожу я сегодня в приложение, а баллов-то и нет. Их практически все списали! — пишет пользовательница сервиса irecommend с ником Dash4ik.

Значит, лучше собирать наклейки?

Вероятно, и это предположение является заблуждением. Потому что наклейки у покупателей тоже отбирают. Причём заочно. Причём нередко сотрудники "Магнита".

Невыдуманная история из Челябинска. Кассирша "Магнита" Лариса берёт в магазине рулоны наклеек с миньонами и несёт домой. После обращается к соседям. С кем имеет приятельские отношения, отдаёт наклейки бесплатно. Соседям с нейтральными отношениями продаёт за символическую сумму: три-пять руб. за штуку.

"Скажете тоже. Совсем уж в людей не верите", — подумает кто-то и окажется неправ. И разубедим мы такого человека, отправив его на Avito с запросом "Наклейки Магнит". В выдаче появятся десятки объявлений о продаже. Наклейки выставляют рулонами во многих крупных городах России по цене от одного до трех рублей за одну наклейку или по 300–400 рублей за рулон.

Мы обзвонили десятки продавцов. Подавляющее большинство на вопросе о происхождении наклеек прекращали разговор. А если и продолжали беседу, то делали это осторожно и без энтузиазма.

— Все наклейки от кассиров. У меня закончились, но могу попросить знакомых прислать, — рассказал продавец Алексей из Калуги.

Неужели все наклейки, которые продают в Интернете, — ворованные?

Разумеется, нет. Есть ещё два источника заветных наклеек. Первый, скажем так, в серой зоне закона. — Не буду вдаваться в детали. Я продаю наклейки, которые получила от того, кто их продаёт самому "Магниту". Сотрудники магазинов здесь ни при чём. Больше ничего не могу сказать, — выжала из себя Яна из Краснодара, которая продаёт акционные стикеры по одному рублю.

К слову о Краснодаре. Этот город является родиной "Магнита". Сеть магазинов появилась в Краснодаре, там же располагается главный офис компании по сей день.

Второй источник — уже вне закона. На форумах и в группах манимейкеров (так себя называют авторы и пользователи неординарных способов заработка) уже несколько лет подряд чуть ли не из уст в уста передаётся схема заработка на поддельных акционных наклейках.

Она подразумевает, что человек сначала находит шаблоны акционных наклеек. В их роли зачастую выступают качественные фотографии каждого стикера. Заказывают их у поставщиков. Причём нередко за дополнительную плату поставщик может предоставить снимки наклеек из нескольких серий, чтобы уникальные номера стикеров повторялись не слишком часто и не вызывали тем самым подозрений кассиров и покупателей.

Далее манимейкер ищет типографию. Бывалые обращают внимание на то, что чем меньше типография, тем лучше она подходит для дела. В противном случае риск отказа от печати слишком высок. Поскольку все понимают, что подделка акционных наклеек — дело как минимум предосудительное.

По словам продавца наклеек из соцсети "ВКонтакте" Дмитрия Кожевникова, таких типографий по всей России много. Но компания, которая делает наклейки непосредственно для "Магнита", одна. Мол, как бы ни уверял продавец, что он продаёт оригинальные наклейки, он, скорее всего, лукавит и предлагает копии.

Последний этап — продажа. С рулонами наклеек человек идёт на Avito, "Юлу" и в городские паблики в соцсети "ВКонтакте", где и размещает объявления о продаже наклеек.

— Если акция на хорошую посуду, то в городе на 350 тысяч человек можно в день продавать наклеек на 1000 рублей, — делится Дмитрий Кожевников, пользователь соцсети "ВКонтакте", который продаёт наклейки. Вместе с тем он добавил, что бумажные наклейки "умирают". Поскольку их заменяют электронные. Впрочем, по словам продавца, у аферистов уже есть доступ и к ним. Потому что, как выразился Дмитрий, программисты "Магнита" "курят бамбук".

Разумеется, данную информацию не стоит воспринимать как инструкцию. Подделка наклеек незаконна. Покупать акционные стикеры в Интернете тоже не стоит. В суматохе кассиры редко проверяют номер каждой картинки, но иногда всё же ловят подделки. В лучшем случае покупателю просто откажут в скидке.

— Купил на Avito рулончик с наклейками акции "Магнит". Вклеил в буклеты и принёс в "Магнит". На кассе сказали, что нужно их проверять. Попросили оставить номер телефона. Позднее вызвали в магазин. Там был представитель службы безопасности "Магнита". Он сказал, что наклейки поддельные и наклеены с одного рулона номерами подряд. Я объяснил, что ничего про это не знал и купил их на Avito. Он забрал буклеты и уехал, ничего не сказав, — пишет пользователей сервиса "Ответы@Mail.ru".

А могут ли меня посадить в тюрьму за использование поддельных наклеек?

Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", говорит, что покупателя к какой-либо ответственности за использование поддельных наклеек привлечь не могут. Во всяком случае, если контрафакт выявился в момент проверки буклета.

— А вот отказать в специальном предложении покупателю могут. Поскольку в условиях акции всегда указаны условия получения наклеек: в обмен на покупку определённой суммы, — говорит правозащитник.