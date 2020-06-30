"Тесла" даром? Как "Пятёрочка" провоцирует даже мужчин покупать прокладки, обещая 3,5 миллиона рублей

Сеть супермаркетов "Пятёрочка" вместе с компанией по производству бытовой химии Procter & Gamble запустили акцию. Главный приз — электромобиль за 3,5 миллиона рублей. Но выиграть сможет тот, кто купил больше всего женских прокладок Naturella. Только перед этим ещё надо в правила игры погрузиться, иначе останетесь только с женскими средствами гигиены и без авто.
Акция стартовала совсем недавно — 20 июня — и продлится до 31 октября. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить женские прокладки NATURELLA Ultra и зарегистрировать чек на сайте акции. За маленькую упаковку прокладок вам будет начислено 15 баллов, за большую — 35. Цена одной упаковки в среднем — от 80 до 200 рублей — зависит от размера пачки и "вместительности" прокладки.
Как гласят правила проведения розыгрыша, при регистрации чека нужно будет его сфотографировать, отправить и вручную ввести кассовый номер, фискальный номер накопителя, документа и фискального признака чека. Кроме того, все чеки лучше сохранить, если вам повезёт и вы выиграете, нужно будет предоставить копии и оригиналы документов.
Выиграть можно два приза — сертификат в "Спортмастер" на покупку электросамоката за 15 тысяч рублей и 3,5 миллиона рублей на приобретение электромобиля. Сертификатов разыгрывается 20 штук, деньги на машину получит только один счастливчик.
В чём сложность?
Участники акции уже жалуются на возможность зарегистрировать чеки. То сайт виснет, то чеки не проходят модерацию, то происходит путаница с акциями Procter & Gamble. У компании сейчас запущено огромное количество акций в разных торговых сетях. Одна из них — шанс получить кешбэк за любые покупки в супермаркетах.
Фото © Проакции РФ
На форумах участники акции пишут, что после регистрации чека на сайте с акцией кешбэка модераторы уже не пропускают их чеки в розыгрыш самокатов и машины. Но в правилах акции сказано, что чеки можно регистрировать в обеих акциях и проблем не будет.
Акция официально длится до 31 октября. Но чеки можно заводить в систему только до 31 августа. Розыгрыш будет проходить в 10 этапов, как указано в правилах: на каждом из этапов будет сформирован промежуточный рейтинг участников — кто сколько пачек прокладок купил, зарегистрировал и накопил баллов. Из всех участников на каждом этапе будет сформирован топ-10. Среди них разыгрывается два сертификата на самокат.
Деньги на машину будут разыграны в начале сентября. Победит тот, кто набрал больше всего баллов. Он получит 3,5 миллиона рублей. При этом организатор не будет следить, куда именно уйдут деньги: на электромобиль или на что-то другое. Сверх этой суммы выделено 1 882 463 рубля — эти средства организатор удерживает в качестве НДФЛ.
Сколько именно баллов нужно накопить до победы и какой рейтинг уже собран, можно посмотреть на сайте. Спустя 10 дней после старта акции уже есть лидер — некая Екатерина, у неё уже более 40 тысяч баллов. На втором месте её тезка с 18 тысячами баллов. То есть лидер купила как минимум 1158 больших упаковок прокладок или 2704 маленькие упаковки, потратив более 200 тысяч рублей.
Фото © Procter & Gamble
Но даже если одна из Екатерин выиграет 3,5 миллиона рублей, ей придётся быть очень оперативной с ответом и в течение двух дней после оглашения результатов предоставить все свои документы и оригиналы чеков организатору. При этом организатор снял с себя всю ответственность.
Если участник не получит какие-то сведения о розыгрыше, сломается сайт, не будет возможности выйти на связь, обнаружится ошибка в контактных данных, организатор ничем не поможет. Procter & Gamble и "Пятёрочка" оставили за собой право не вступать в письменные переговоры с участниками. Их обязанности: провести акцию в указанные даты, выдать приз победителю и заплатить налоги. А если победитель вдруг не выйдет на связь или не пришлёт документы, деньги на электромобиль получит тот, кто занял второе место. Или третье. Или четвёртое — всё зависит от оперативности участников и их документов.
Новый электромобиль Tesla за 3,5 миллиона рублей купить нельзя. Nissan Leaf — около 2 млн рублей. Но раз организатор не требует отчёта о потраченных деньгах, покупать можно всё что хочется. Правда, заранее придётся купить несколько тысяч упаковок прокладок.
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