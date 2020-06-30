"Тесла" даром? Как "Пятёрочка" провоцирует даже мужчин покупать прокладки, обещая 3,5 миллиона рублей

Сеть супермаркетов "Пятёрочка" вместе с компанией по производству бытовой химии Procter & Gamble запустили акцию. Главный приз — электромобиль за 3,5 миллиона рублей. Но выиграть сможет тот, кто купил больше всего женских прокладок Naturella. Только перед этим ещё надо в правила игры погрузиться, иначе останетесь только с женскими средствами гигиены и без авто.

Акция стартовала совсем недавно — 20 июня — и продлится до 31 октября. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить женские прокладки NATURELLA Ultra и зарегистрировать чек на сайте акции. За маленькую упаковку прокладок вам будет начислено 15 баллов, за большую — 35. Цена одной упаковки в среднем — от 80 до 200 рублей — зависит от размера пачки и "вместительности" прокладки.

Как гласят правила проведения розыгрыша, при регистрации чека нужно будет его сфотографировать, отправить и вручную ввести кассовый номер, фискальный номер накопителя, документа и фискального признака чека. Кроме того, все чеки лучше сохранить, если вам повезёт и вы выиграете, нужно будет предоставить копии и оригиналы документов.

Выиграть можно два приза — сертификат в "Спортмастер" на покупку электросамоката за 15 тысяч рублей и 3,5 миллиона рублей на приобретение электромобиля. Сертификатов разыгрывается 20 штук, деньги на машину получит только один счастливчик.

В чём сложность?

Участники акции уже жалуются на возможность зарегистрировать чеки. То сайт виснет, то чеки не проходят модерацию, то происходит путаница с акциями Procter & Gamble. У компании сейчас запущено огромное количество акций в разных торговых сетях. Одна из них — шанс получить кешбэк за любые покупки в супермаркетах.

Фото © Проакции РФ

На форумах участники акции пишут, что после регистрации чека на сайте с акцией кешбэка модераторы уже не пропускают их чеки в розыгрыш самокатов и машины. Но в правилах акции сказано, что чеки можно регистрировать в обеих акциях и проблем не будет.

Акция официально длится до 31 октября. Но чеки можно заводить в систему только до 31 августа. Розыгрыш будет проходить в 10 этапов, как указано в правилах: на каждом из этапов будет сформирован промежуточный рейтинг участников — кто сколько пачек прокладок купил, зарегистрировал и накопил баллов. Из всех участников на каждом этапе будет сформирован топ-10. Среди них разыгрывается два сертификата на самокат.

Деньги на машину будут разыграны в начале сентября. Победит тот, кто набрал больше всего баллов. Он получит 3,5 миллиона рублей. При этом организатор не будет следить, куда именно уйдут деньги: на электромобиль или на что-то другое. Сверх этой суммы выделено 1 882 463 рубля — эти средства организатор удерживает в качестве НДФЛ.

Сколько именно баллов нужно накопить до победы и какой рейтинг уже собран, можно посмотреть на сайте. Спустя 10 дней после старта акции уже есть лидер — некая Екатерина, у неё уже более 40 тысяч баллов. На втором месте её тезка с 18 тысячами баллов. То есть лидер купила как минимум 1158 больших упаковок прокладок или 2704 маленькие упаковки, потратив более 200 тысяч рублей.

Но даже если одна из Екатерин выиграет 3,5 миллиона рублей, ей придётся быть очень оперативной с ответом и в течение двух дней после оглашения результатов предоставить все свои документы и оригиналы чеков организатору. При этом организатор снял с себя всю ответственность.

Если участник не получит какие-то сведения о розыгрыше, сломается сайт, не будет возможности выйти на связь, обнаружится ошибка в контактных данных, организатор ничем не поможет. Procter & Gamble и "Пятёрочка" оставили за собой право не вступать в письменные переговоры с участниками. Их обязанности: провести акцию в указанные даты, выдать приз победителю и заплатить налоги. А если победитель вдруг не выйдет на связь или не пришлёт документы, деньги на электромобиль получит тот, кто занял второе место. Или третье. Или четвёртое — всё зависит от оперативности участников и их документов.

Новый электромобиль Tesla за 3,5 миллиона рублей купить нельзя. Nissan Leaf — около 2 млн рублей. Но раз организатор не требует отчёта о потраченных деньгах, покупать можно всё что хочется. Правда, заранее придётся купить несколько тысяч упаковок прокладок.