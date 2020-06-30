Зубы с полки. Какая стоматология доступна бесплатно

На кого распространяются льготы?

Для начала следует отметить, что полечить зубы бесплатно может любой гражданин, имеющий полис ОМС. Стоматологическая терапевтическая и хирургическая помощь финансируется из средств обязательного медицинского страхования и оказывается бесплатно. Установка зубных протезов относится к стоматологическим ортопедическим услугам, которые за счёт средств ОМС не предоставляют.

Как рассказала Лайфу ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, есть льготы, которые дают право на бесплатное зубопротезирование на федеральном уровне. Их могут получить, например, военнослужащие и полицейские, люди, имеющие звание Героя Советского Союза и Героя РФ. Полный перечень — достаточно обширный.

— Существуют и региональные льготы. Так, в Москве есть мера социальной поддержки в виде бесплатного зубного протезирования, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики Оксана Красовская, ведущий юрист "Европейской юридической службы"

Сделать бесплатные протезы в Москве могут пенсионеры, в том числе инвалиды, дети-инвалиды и ветераны труда, труженики тыла. Также, по словам юриста, право на льготу имеют предпенсионеры. Кроме того, бесплатную помощь могут получить государственные гражданские служащие Москвы, матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Схожие меры поддержки есть и в Санкт-Петербурге. В зависимости от региона условия получения льгот обычно отличаются.

Где можно воспользоваться льготами?

Раньше пенсионерам бесплатно делали протезирование только в государственных клиниках. Сейчас их стали принимать некоторые частные. Кстати, там можно не только поставить зубной протез, но и отремонтировать его или заменить на новый.

Топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода отметил, что в разных регионах может различаться и сам процесс получения льгот. Для начала нужно узнать, какие именно клиники оказывают бесплатные услуги, и почитать отзывы об их работе. Также важно обращать внимание на срок предоставления бесплатных услуг, что очень критично для нуждающегося в срочной медицинской помощи.

Как получить право на бесплатное лечение?

Просто так прийти в больницу с просьбой о бесплатном лечении льготник не сможет. Предварительно нужно обратиться в службу соцзащиты по месту жительства. Там его зарегистрируют и запишут в специальную очередь. Для регистрации понадобится собрать целый пакет документов.