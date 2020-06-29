10 тысяч на ребёнка. Как оформить дополнительные выплаты за июль: пошаговая инструкция

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми. Все, у кого есть ребёнок в возрасте от трёх до 16 лет, получат 10 тысяч рублей. Это уже вторая разовая выплата в размере 10 тысяч рублей начиная с мая. Причём деньги полагаются за каждого ребёнка. Как оформить субсидию — смотрите далее.
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Правило 1: новое заявление оформлять не нужно
Если вы уже отправляли документы на первую субсидию в 10 000 рублей, то повторно вам документы собирать не надо. Деньги придут автоматически.
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Правило 2: электронное оформление
Чтобы оформить субсидию впервые, не нужно занимать очередь. Всё можно сделать онлайн на сайте gosuslugi.ru — ваши данные обработает система и ответ придёт вам на электронную почту.
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Правило 3: минимум документов
Вам потребуется регистрация на сайте госуслуг. А также свидетельство о рождении ребёнка. Важно, чтобы у вас был документ на каждого ребёнка. Если такого нет — нужно обратиться в Пенсионный фонд РФ и получить.
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Правило 4: электронный перевод
10 000 рублей за ребёнка переведут вам на карточку. Но необходимо указать банковский счёт. Это не просто номер карты. Нужен 20-значный номер личного счёта, БИК и номер корреспондентского счёта.
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Правило 5: возраст ребёнка
Единовременная выплата полагается лишь тем семьям, у которых есть дети, рождённые в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно.
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Правило 6: причины отказа
Заявки обрабатываются быстро. Отказать могут лишь в нескольких случаях: если возраст ребёнка указан неверно, в случае смерти ребёнка, на которого подаётся заявление, если вы ошиблись в заявлении или были лишены или ограничены в родительских правах.