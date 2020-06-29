10 тысяч на ребёнка. Как оформить дополнительные выплаты за июль: пошаговая инструкция

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми. Все, у кого есть ребёнок в возрасте от трёх до 16 лет, получат 10 тысяч рублей. Это уже вторая разовая выплата в размере 10 тысяч рублей начиная с мая. Причём деньги полагаются за каждого ребёнка. Как оформить субсидию — смотрите далее.