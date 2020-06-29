Пандемия цен. Сколько теперь будут стоить подержанные автомобили

По данным опроса "Росгосстрахбанка", треть россиян отказались приобретать новое авто. Примерно 36% респондентов планируют присматривать тот же автомобиль, что и раньше, только уже подержанный. Новую машину собираются купить 26% опрошенных, но уже не ту, что планировали ранее. Только 38% изъявили желание купить то авто, которое изначально понравилось.

Генеральный директор "Автоассист", директор по управлению проектами ЕЮС Олег Зевакин рассказал Лайфу, что в мае рынок легкового транспорта с пробегом упал на 29% по сравнению с тем же периодом 2019 года: тогда поменяли хозяев немногим менее 380 000 автомобилей. За первые пять месяцев нынешнего года перепродажи легковых автомобилей в стране уменьшились на 14% и составили более 1,552 миллиона единиц против более 1,811 миллиона автомобилей, прошедших перерегистрацию годом ранее.

Примечательно, что за время ограничений цены на вторичном рынке не выросли, при этом количество предложений сократилось почти в два раза. Эту тенденцию отметил Михаил Ерцев, операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama. С мая по июнь цены оставались на уровне марта, но в пределах сезонных изменений они немного колебались. Он рассказал, что в марте средняя цена в категории топ-20 популярных моделей подержанных авто составляла 721 тысячу рублей, в мае и июне — 715 и 723 тысячи рублей. Так, подорожание наблюдалось у автомобилей Renault Duster (4,1%) и Hyundai Solaris (3,3%), а Volkswagen Polo и Opel Astra, наоборот, подешевели на 1% и 1,6%.

— Спрос сместился в сторону более дешёвых автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей. Однако в июне наметилась тенденция к увеличению среднего чека. Так, средняя стоимость проданных автомобилей в Automama сейчас составляет порядка 550 тысяч рублей, что находится на уровне января и февраля 2020-го, — говорит Михаил Ерцев.

По оценкам эксперта Олега Зевакина, в рейтинге топ-20 моделей авто с пробегом первую строчку в мае занял автомобиль LADA 2114 и ещё девять моделей ВАЗа. Второе место поделили зарубежные бренды Ford, Hyundai, KIA, Chevrolet, Renault, Toyota, Volkswagen, Opel, Skoda и Mitsubishi.

Безусловно, многих интересует положение на рынке в ближайшее время. В зависимости от этого можно решить, когда лучше покупать автомобиль. Так, по мнению Михаила Ерцева, цены будут стабильны. Что касается объёма рынка, то быстрого восстановления ждать пока не стоит.

Немаловажные факторы — падение доходов и, предположительно, вторая волна эпидемии, в результате которой не исключены снова ограничительные меры. Если всё будет стабильно, то эксперт Automama прогнозирует возвращение объёмов продаж автомобилей с пробегом на привычный уровень осенью.

— Что касается покупки автомобиля именно сейчас, то здесь всё зависит от финансовой стабильности. Если она кардинально не поменялась, то рекомендую не отказываться от приобретения машины. Лето — лучший сезон для того, чтобы насладиться новой покупкой. Во всех остальных случаях стоит отложить её на более поздний срок, — говорит Михаил Ерцев.