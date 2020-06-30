В Химкинском водохранилище зафиксировали разлив нефтепродуктов

В Химкинском водохранилище зафиксировали серьёзное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. По некоторым оценкам, площадь разлива составила 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

— На 25 июня 2020 года площадь загрязнения составила 500 квадратных метров. Накануне, по информации Росводресурсов, площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, по результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в тысячу раз, — говорится в сообщении.

Изначально следы загрязнения были замечены в реке Чернавке в Химках. По данным министерства, источником разлива нефтепродуктов стало главное военно-строительное управление "Спецстрой". Сейчас специалисты устраняют последствия инцидента, выставляют боновые заграждения в русле реки и очищают русло. В ближайшее время природоохранные ведомства проведут ряд проверок, по итогам которых будут установлены все виновные в разливе топлива организации.