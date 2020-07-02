Церемония прощания с актёром Виктором Проскуриным состоится 4 июля

— Прощание с актёром Виктором Проскуриным пройдёт 4 июля с 10:00 до 12:00 в Театральном институте имени Щукина. Оттуда на Троекуровское кладбище, где будут и отпевание, и похороны , — рассказала собеседница агентства.

Напомним, Виктор Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни. По словам супруги артиста Ирины Хонды, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Уже известно , что Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасаре Акмолинской области Казахской ССР. После школы пытался поступить в театральное училище имени Щепкина, но приёмная комиссия отказала юному абитуриенту. В итоге в 1973 году он окончил театральное училище имени Щукина и начал карьеру в московском театре Ленинского комсомола. Спустя девять лет получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1988 году Проскурин стал актёром Театра имени Ермоловой, в котором служил до 2012 года. Зрителям он запомнился ролями в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Офицеры", "Однажды двадцать лет спустя" и других картинах.