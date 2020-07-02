Врио главы НАО заявил, что округ не будет объединяться с Архангельской областью

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в беседе с РБК заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью, а сама эта тема существенно повлияла на итоги голосования по поправкам к Конституции РФ.

По его словам, он вместе со своими коллегами неоднократно говорил о том, что референдума на эту тему проводиться не будет, а сам вопрос был закрыт ещё в мае.

При этом в регионе находились силы, которые продолжали "подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки". В результате жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения.

Несмотря на это, регионы сохранят совместные проекты по освоению Арктики, а также общие экономические темы.

Напомним, в мае стало известно, что Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться в один регион. Тему на переговорах поднимали главы субъектов Александр Цибульский и Юрий Бездудный.