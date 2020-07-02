В Екатеринбурге ребёнок с ножом пытался защитить мать от избиения

В Интернете появилось видео, на котором мужчина, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения избивает женщину на глазах у маленькой девочки.

Ребёнок громко плакал и кричал, а также пытался подойти к матери, чтобы как-то её защитить. В какой-то момент девочка подошла к столу и взяла нож, чтобы остановить драку. Однако ещё один мужчина, который находился в помещении и снимал происходящее на видео, заставил ребёнка бросить нож со словами, что она "попадёт в опеку и будет там ночевать".

Выяснилось, что данный инцидент произошёл в Екатеринбурге. В СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика с дракой пьяной пары, происходящей при пытавшемся разнять их с ножом в руках ребёнке.

По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью. Проверка начата на предмет истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.