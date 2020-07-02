В Екатеринбурге ребёнок с ножом пытался защитить мать от избиения

В Интернете появилось видео, на котором мужчина, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения избивает женщину на глазах у маленькой девочки.
Ребёнок громко плакал и кричал, а также пытался подойти к матери, чтобы как-то её защитить. В какой-то момент девочка подошла к столу и взяла нож, чтобы остановить драку. Однако ещё один мужчина, который находился в помещении и снимал происходящее на видео, заставил ребёнка бросить нож со словами, что она "попадёт в опеку и будет там ночевать".
Выяснилось, что данный инцидент произошёл в Екатеринбурге. В СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку после публикации видеоролика с дракой пьяной пары, происходящей при пытавшемся разнять их с ножом в руках ребёнке.
По данным органов следствия, малолетняя девочка была поставлена в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью. Проверка начата на предмет истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
— В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребёнка, — говорится в сообщении.