Актёр из "Улиц разбитых фонарей" схватился за нож во время ссоры и порезал жене лицо

В очередной творческой семье отношения достигли критической точки. В воскресенье, 28 июня, 42-летний актёр Владислав Третьяк поругался со своей коллегой и возлюбленной — актрисой Яной Третьяк. В пылу ссоры артист схватился за нож и в ярости поранил им лицо супруги.
После инцидента Яна не стала молчать и обратилась в полицию, заявив, что пострадала от рук собственного мужа, пишет "Рен-ТВ". Правоохранители по данному факту уже организовали проверку.
Фото © Instagram / ianatretiak, VK / Владислав Третьяк
Судя по инстаграму актрисы, они с супругом воспитывают троих сыновей и в этом году отмечают десять лет брака. Сама Яна в одном из постов описывала отношения с мужем как неспокойные и бурные.
Нашу семью нельзя назвать спокойной и образцовой. Мы много сходились и расходились. Мы скорее "итальянцы" 😲 если ссоримся, то в пух и прах и с битьём посуды😢 Зато потом прекрасно примирение ❤️👌 Нам часто сложно прийти к компромиссу. Наш важнейший элемент долгих отношений — это принятие. Два человека, личности, такие, какие есть, достаточны! И не надо никого менять. Каждый имеет свои потребности, которые стоят на первом месте. Каждый должен ощущать своё место, где будет спокойно <...>
Яна Третьяк
Владислав Третьяк выступал в театрах "Пушкинская школа", "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом". Также известен зрителям по ролям в сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Пятницкий", "Последний министр", "Ментовские войны".