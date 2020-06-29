Актёр из "Улиц разбитых фонарей" схватился за нож во время ссоры и порезал жене лицо

Нашу семью нельзя назвать спокойной и образцовой. Мы много сходились и расходились. Мы скорее "итальянцы" 😲 если ссоримся, то в пух и прах и с битьём посуды😢 Зато потом прекрасно примирение ❤️👌 Нам часто сложно прийти к компромиссу. Наш важнейший элемент долгих отношений — это принятие. Два человека, личности, такие, какие есть, достаточны! И не надо никого менять. Каждый имеет свои потребности, которые стоят на первом месте. Каждый должен ощущать своё место, где будет спокойно <...>

Яна Третьяк