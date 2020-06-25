"Не послушал меня, я схватила нож". В Кирове мать приговорили к 15 годам колонии за убийство маленького сына — видео

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Кировский областной суд вынес приговор матери, зарезавшей сына за то, что он мешал ей отдыхать. Женщина нанесла двухлетнему малышу 17 ножевых ранений. Её приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, после отбывания срока она не сможет выезжать за пределы региона и менять место жительства.

Преступление произошло 14 августа прошлого года в Кирове в квартире на улице Дружбы. В тот вечер пьяная мать пришла вместе с сыном в гости к двум своим знакомым.

— [Сын] пошёл двери открывать. [Сказал], надо идти, мама, домой, я не пошла. Не послушал меня, я схватила нож из-под стола. Он не смог двери открыть, я схватила нож… Два или три удара в бок, — рассказала женщина на следственном эксперименте, показывая место жестокой расправы.

Позже она изменила показания и заявила, что не убивала сына, якобы двухлетнего мальчика зарезал собутыльник. Суд, однако, признал доказательства по делу достаточными и не принял новую версию, обвинение также опиралось на первоначальные свидетельства.

На момент совершения преступления осуждённая характеризовалась отрицательно. По словам соседей, она регулярно выпивала.

— Кто-то вообще такое сказал, захотелось человеческого мяса, они нанесли восемь ножевых ранений, убили ребёнка, — выдвинула шокирующую версию соседка.

Слухи о людоедстве, однако, не подтвердились. На теле двухлетнего ребёнка судмедэксперты насчитали 17 ножевых ранений.

По данным полиции, женщина состояла на учёте в ПНД, однако суд счёл, что она осознавала последствия своих действий. На иждивении у неё остался ещё один мальчик шести лет.

Потерпевшим по делу признан отец осуждённой и дедушка погибшего мальчика. Он до сих пор не верит, что всё это произошло, но рассказывает, что дочь начала крепко выпивать после смерти матери и не следила за детьми. Мужчина согласился с приговором.

— Что заслужила, то и получила. Всё, — заявил он Лайфу после суда.

Осуждённая планирует обжаловать решение и намерена предоставить доказательства своей невиновности.