В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

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В городах по всей России прогремели салюты в честь присвоения им статуса "Город трудовой доблести".

Залпы прогремели в Челябинске и Магнитогорске. Стоит отметить, что в областном центре не обошлось без светового шоу по такому случаю.

Залпы снарядов озарили небо над Саратовом, Ульяновском и Новосибирском. При этом где-то салюты прогремят 3 июля. В частности, в Екатеринбурге. Дан он будет в 23:00 по местному времени.