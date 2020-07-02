В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

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В городах по всей России прогремели салюты в честь присвоения им статуса "Город трудовой доблести".
Залпы прогремели в Челябинске и Магнитогорске. Стоит отметить, что в областном центре не обошлось без светового шоу по такому случаю.
Залпы снарядов озарили небо над Саратовом, Ульяновском и Новосибирском. При этом где-то салюты прогремят 3 июля. В частности, в Екатеринбурге. Дан он будет в 23:00 по местному времени.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении сразу 20 городам РФ почётного звания "Город трудовой доблести".