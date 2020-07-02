В США вторые сутки подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса

В Соединённых Штатах за минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом превысило рекордные 50 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые основаны на данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Как сообщается, в США за день зафиксировано 50 655 новых случаев заболевания коронавирусом. В 38 американских штатах этот показатель растёт уже несколько недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализированных пациентов с заболеванием, которое было вызвано CoViD-19. В 20 штатах доля положительных результатов анализов превышает 5% и продолжает расти.

— Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Ещё шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми, — отмечает университет.

Днём ранее в США зарегистрировали более 48 тысяч человек, у которых обнаружили коронавирус.

Главный инфекционист Соединённых Штатов Энтони Фаучи заявлял, что число выявленных случаев коронавируса в стране вскоре может превысить 100 тысяч человек в сутки.