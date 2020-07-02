Захарова посоветовала Вашингтону не вмешиваться в дела РФ, а заняться своими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что США не следует вмешиваться в дела других государств, поскольку они имеют право на собственную внешнюю и внутреннюю политику.

— Как им нравится, пусть они так и живут. Только в рамках своего государства, в рамках собственных границ. Нравится им так жить, пусть живут так. Это их дело, это их страна, — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

При этом она отметила, что публичная риторика США за последние 10–15 лет не похожа на "замечания", а представляет собой "поучения, нравоучения или окрики". Исходя из этого, она рекомендует Вашингтону заняться собственными внутренними проблемами, а не навязывать своё мнение другим.

— Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними. Весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем и преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединённых Штатах Америки, — подытожила Захарова.

Её слова стали ответом на заявления пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус о том, что Вашингтон "обеспокоен возможными нарушениями" в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Из-за ситуации с коронавирусом всенародное волеизъявление проходило в несколько этапов с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки всех протоколов, за поправки к конституции выступило 77,92% россиян, голоса против отдали 21,27%, итоговая явка по России составила 67,97%.