Более 1600 человек были эвакуированы из-за возгорания незаконной врезки в газопровод под Самарой

Видео © LIFE

В Самарской области более 1600 жителей посёлка Верхняя Подстепновка были эвакуированы из-за возгорания газопровода, которое произошло после того, как в ходе земляных работ была повреждена незаконная врезка.

— При проведении земляных работ аварийной бригадой была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в одном километре южнее н.п. Верхняя Подстепновка, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Видео © VK / Олег Колотухин

По данным ведомства, в целях безопасности проводится эвакуация жителей посёлка в ближайшие населённые пункты автотранспортом. К настоящему моменту эвакуировано 89 человек, ещё 525 покинули место жительства на личных автомобилях.

Фото © LIFE 1 / 3

Также проводятся замеры концентрации газа, к месту направлена химико-радиометрическая лаборатория. Движение автотранспорта по близлежащим шоссе остановлено силами ГИБДД. В одном технологическом колодце уже проводится отжиг газа, ещё один колодец готовится специалистами. К ликвидации последствий ЧП привлечено 53 человека и 18 единиц техники.