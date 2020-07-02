Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что внесение поправки с упоминанием Бога в российскую конституцию не потребует немедленного изменения законодательства страны.
— Я не думаю, что данная конкретная поправка потребует какого-то скорого изменения законодательства, поскольку существует и закон о свободе совести, и корпус законов, которые регламентируют эту сферу жизни. Здесь скорее важно, что в основном законе, как и в основных законах многих других стран, упоминается Бог, поэтому это скорее имеет значение мировоззренческое, а не сугубо правовое, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Легойды, итоги всероссийского голосования стали хорошим сигналом для общества, так как поправки имели социальный характер.
— Безусловно, поправка, которая говорит о том, что наши предки передали нам веру в Бога, для любого верующего, представителя традиционных религий это важно, — отметил председатель Синодального отдела.
Легойда добавил, что брак как союз мужчины и женщины — это важнейшая мировоззренческая поправка, которая делает невозможным появление тех законов, которые есть в ряде европейских государств.
Он также заявил, что поправка к конституции о браке как союзе мужчины и женщины не ущемляет права представителей ЛГБТ, "потому что эта поправка не заставляет их жить как-то по-другому, они не поражаются в правах, но она говорит о том, что семья, брак рассматриваются как союз мужчины и женщины, то есть как семья, в которой у ребёнка есть мама и папа".
Ранее ЦИК России завершила подсчёт всех голосов по поправкам к российской конституции. Внесение изменений в основной закон поддержали 77,92 процента проголосовавших, ещё 21,27 процента высказались против. Явка семидневного голосования составила 65 процентов.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
В РПЦ заявили, что поправка по упоминанию Бога в конституции не потребует немедленного изменения законов
сегодня в 22:52
"Всё честно". В КПРФ заявили, что верят итогам голосования по поправкам к конституции
сегодня в 21:16
Оппозиционные политики — о голосовании по поправкам: Легитимно, достойно, на высоком уровне
сегодня в 16:42