Российские ВКС получат полный контроль над поверхностью Земли к 2024 году

В рамках создания Единой космической системы (ЕКС), российские ВКС к 2024 году планируют развернуть орбитальную группировку космических аппаратов, которые будут вести мониторинг всё поверхности нашей планеты. Об этом в интервью "Красной звезде рассказал главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

– Завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земного шара, – сказал он.

Суровикин отмечает, что помимо глобального контроля, создание ЕКС существенно повысит "живучесть" системы боевого управления в условиях радиоэлектронного противодействия.

Помимо этого, уже в ближайшем сентябре планируется завершить испытания космического комплекса связи. С 2022 года начнётся развертывание соответствующих космических аппаратов. Ещё через год - высокоорбитальной космической системы разведки.