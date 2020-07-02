Ким Чен Ын рассказал, как слаженность народа не позволила пройти коронавирусу в КНДР

Слаженность северокорейского народа и ЦК Трудовой партии не дала пройти коронавирусу на территорию КНДР. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что "мировой кризис в области мирового здравоохранения" политик изучал шесть месяцев и убедился, что КНДР на сто процентов удаётся не пропускать вирус на территорию страны, а также поддерживать стабильную эпидемиологическую обстановку.