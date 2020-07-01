Российские истребители вновь перехватили американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Сегодня в акватории Чёрного моря российские истребители Су-27 Черноморского флота РФ перехватили американский самолёт-разведчик. Он двигался на значительном удалении от российской территории, однако курс не менял, приближаясь к государственной границе России.

Военнослужащие Южного военного округа наблюдали за воздушным судном с помощью радиолокационных систем и в итоге приняли решение поднять в воздух истребители для сопровождения.

— Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России, — приводит слова пресс-службы Южного военного округа РИА "Новости".

Отмечается, что все полёты выполнялись в соответствии с правилами использования воздушного пространства, нарушения воздушных границ не произошло.