Российские истребители вновь перехватили американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Сегодня в акватории Чёрного моря российские истребители Су-27 Черноморского флота РФ перехватили американский самолёт-разведчик. Он двигался на значительном удалении от российской территории, однако курс не менял, приближаясь к государственной границе России.
Военнослужащие Южного военного округа наблюдали за воздушным судном с помощью радиолокационных систем и в итоге приняли решение поднять в воздух истребители для сопровождения.
— Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России, — приводит слова пресс-службы Южного военного округа РИА "Новости".
Отмечается, что все полёты выполнялись в соответствии с правилами использования воздушного пространства, нарушения воздушных границ не произошло.
Это далеко не первый подобный случай за последнее время. Два дня назад несколько Су-27 уже поднимались на перехват американского патрульного самолёта P-8A "Посейдон" и разведчика RC-135. А ещё ранее, 26 июня, военный истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота перехватил в нейтральных водах Чёрного моря патрульный самолёт Р-8А "Посейдон" и заправщик KC-135.