Учёный рассказал, кого можно встретить на Марсе

В ходе освоения космического пространства жители Земли могут встретиться на Марсе с абсолютно новыми формами жизни либо же с теми, которые были занесены туда космическими кораблями. Об этом РИА "Новости" рассказал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

— Такую возможность исключить нельзя. Так же как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесёнными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые ещё могут и модифицироваться в новых условиях, — отметил Орлов.