На Марсе течёт рассол, но пить его невозможно

Солёная вода в жидком состоянии встречается на Марсе чаще, чем считалось до сих пор, пишет Nature Astronomy. Сообщается, что это удалось установить с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter. По данным спутника, на 40% поверхности Красной планеты вода может держаться в жидком виде до шести часов подряд. Отмечается, что это благодаря высокому содержанию соли, без которой она немедленно замерзала бы.

Планетологи пояснили, что на снимках с Марса следы воды можно заметить как тёмные полосы, к примеру на склонах кратеров. Напомним, жидкий соляной раствор нашли на соседней планете в 2015 году. Впрочем, позже появилось предположение, что на самом деле эти полосы — потоки сухого песка, а не воды.

Фото © NASA

Теперь же астрономы снова заявили, что жидкий рассол на Марсе есть, его даже больше, чем предполагалось. Кроме того, с помощью моделирования удалось установить, что такой раствор может находиться под поверхностью планеты на глубине около восьми сантиметров, он способен там сохраняться в жидком состоянии в течение 10% марсианского года. Напомним, год на Марсе длится 687 земных дней.