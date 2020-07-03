В России зафиксировали рост индекса окрошки на 6%

В июне 2020 года приготовление окрошки на четверых человек россиянам обходилось в 459 рублей. Это на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД", сообщают "Известия".

Уточняется, что стоимость супа рассчитывалась исходя из его классического рецепта: редис (230 г), картофель (400 г), яйца (пять штук), огурцы (300 г), колбаса варёная (300 г), сметана (230 г), квас (один литр), лук и укроп (по одному пучку каждого).

При этом в общепитах летнее блюдо в июне стоило около 120 рублей (плюс 4% по сравнению с прошлым годом), хотя объём продаж супа в кафе и ресторанах за год снизился на 66%.

Сообщается, что больше всего за год подорожали овощи и зелень. Так, редис вырос в стоимости на 38% — до 142 рублей за килограмм. Зелёной лук вырос в цене на 18% — до 46 рублей за пучок, а картофель на 16% — до 52 рублей за килограмм. Огурцы подорожали на 15% — до 102 рублей за кило. Ценник на яйца увеличился на 12% (77 рублей за 10 штук), а укропа — на 10% (34 рубля за пучок).

Меньше всего поднялась цена на сметану и квас — на 9% (до 59 рублей за 250 граммов) и на 6% (до 57 рублей за 1,5 литра) соответственно. И только цена на варёную колбасу за год снизилась на 7% — до 160 рублей за 300 граммов.

Как сообщила генеральный директор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий, в этом году цена на зелень и овощи выросла по нескольким причинам. Прежде всего, по её мнению, сыграло роль падение курса рубля. Она отметила, что большая часть овощей на российском рынке импортируется, именно поэтому зарубежная продукция в большинстве категорий диктует ценовую политику.

Кроме того, себестоимость производства отечественной продукции растёт из-за валютных колебаний, ведь большая часть семян и саженцев, машин, оборудования и запасных частей к ним, а также удобрений и средств защиты растений приобретается в других странах.