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Экс-депутат Рады сообщил о страхе властей Украины из-за возвращения Донбасса

Он уточнил, что в этом случае им придётся наказывать преступников.

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Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в Киеве боятся возвращения Донбасса в состав Украины.

В эфире телеканала "НАШ" политик отметил, что руководству страны будет необходимо выплачивать пенсии жителям региона. Кроме того, придётся восстанавливать территории и найти "героев" и "преступников" и возбуждать уголовные дела против последних.

Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придётся отвечать за очень многие вещи, — сказал Мураев, видеозапись трансляции опубликована на его YouTube-канале.

ДНР и ЛНР объявили о независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти страны начали военную операцию против республик.

Ранее политолог высмеял намерения Киева ликвидировать ДНР и ЛНР.

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