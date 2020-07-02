Экс-депутат Рады сообщил о страхе властей Украины из-за возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в Киеве боятся возвращения Донбасса в состав Украины.

В эфире телеканала "НАШ" политик отметил, что руководству страны будет необходимо выплачивать пенсии жителям региона. Кроме того, придётся восстанавливать территории и найти "героев" и "преступников" и возбуждать уголовные дела против последних.

— Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придётся отвечать за очень многие вещи, — сказал Мураев, видеозапись трансляции опубликована на его YouTube-канале.

ДНР и ЛНР объявили о независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти страны начали военную операцию против республик.