Депутат Рады рассказал о "дебилах", которые довели Украину до грани распада

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" в очередной раз жёстко прошёлся по лидерам страны, назвав их дебилами, и отметил, что они ведут Незалежную к грани развала.

По словам Рабиновича, в стране можно наблюдать серьёзный кризис управления. Так, страной руководит президент, которого в последнее время "видели только в кино", а главой правительства является "нездоровый" премьер.

— Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает, — отметил Рабинович.

Не обошёл он стороной и дело бывшего президента Украины Петра Порошенко, который по-прежнему остаётся на свободе.