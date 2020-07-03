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Депутат Рады рассказал о "дебилах", которые довели Украину до грани распада

По его мнению, страной руководит президент, которого в последнее время "видели только в кино".

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Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" в очередной раз жёстко прошёлся по лидерам страны, назвав их дебилами, и отметил, что они ведут Незалежную к грани развала.

По словам Рабиновича, в стране можно наблюдать серьёзный кризис управления. Так, страной руководит президент, которого в последнее время "видели только в кино", а главой правительства является "нездоровый" премьер.

Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает, — отметил Рабинович.

Не обошёл он стороной и дело бывшего президента Украины Петра Порошенко, который по-прежнему остаётся на свободе.

Также Рабинович подчеркнул, что обсуждение закона об игорном бизнесе в стране направлено на "грабёж" Незалежной.

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