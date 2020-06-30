Крутое пике. Почему Зеленский может оказаться последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом в истории Украины, так как политическая ситуация близка к тому, чтобы страна стала парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Он напомнил о том, что на президентских выборах Владимира Зеленского поддержали три четверти украинцев, но уже сегодня большинство из них разочарованы в действиях власти.

Публицист и блогер Борис Рожин полагает, что ключевым фактором падения рейтинга президента является тот факт, что он не выполнил предвыборные обещания, на которые так рассчитывала Украина.

— Недавно вышел социологический опрос. Там показано, что рейтинг президента примерно с 75% рухнул до 38%, то есть упал почти вдвое за год. Такие же результаты и у партии "Слуга народа", у правительства и прочих. Полный обвал рейтингов. Причиной этому послужило, конечно, невыполнение предвыборных обещаний. Напомню, Зеленский обещал остановить войну, посадить Порошенко, перестать побираться в МВФ, перестать закабалять страну и дальше, перестать распродавать страну. Вместо этого мы видим, как принят закон о продаже земли, разгул банд нацистов, которые нападают на общественников, активистов и просто на граждан. На тех людей, которые голосовали за Зеленского. Впрочем, для Украины ситуация не новая. Примерно так же упал рейтинг Ющенко, когда он сначала вырвал победу у Януковича, а потом в 2010 году получил 5% на выборах и ушёл с поста президента, — рассказал Рожин.

Ое отметил, что проблема кроется не столько в личности Зеленского, сколько в общей ситуации, которая сложилась на Украине.

Митинг с требованием отставки президента Украины в Киеве. Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

— Я думаю, это системная ошибка. Зеленский же не сам пришёл, его привела финансовая группа, в числе которой был и Коломойский, финансировавший президентскую кампанию своего протеже. Я думаю, они могли бы легко поставить другую фигуру, но смысл бы не изменился. Силы, которые выдвинули Зеленского, не могут и не хотят что-то менять, поэтому политика продолжается старая. Это видно по голосованиям в Раде, когда фракция Порошенко голосует солидарно с фракцией Зеленского. Люди же это видят, вот и разочаровываются, — добавил Рожин.

По мнению публициста Ростислава Ищенко, вопрос действительно не в Зеленском, а в общей ситуации, когда действующая власть утратила доверие целиком.

— Я думаю, что украинцев утомили все вместе. И Зеленский, который ничего так и не сделал, и парламент, который утратил доверие ещё больше. Так что вряд ли даже парламентская республика будет целесообразна на Украине. А вот то, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины, может быть и правдой. Вернее, последним был Янукович, после него уже шли узурпаторы, но, может быть, на Зеленском всё закончится. Действующая украинская власть не имеет никаких долгосрочных перспектив, на короткий срок, до двух лет, там может вполне успешно существовать военная диктатура. Но, опять же, не видно ни политиков, которые бы могли стать "украинскими Пиночетами", ни ресурсов, чтоб её поддерживать. По Украине видно, что она дрейфует именно к этой форме государственности, — отметил он.

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Зеленского вывело в президенты протестное голосование, так как люди были готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за Порошенко, считает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев. Однако, в наследство Зеленскому достались огромные долги, из которых нельзя выбраться, и абсолютно пустая казна.

— После того, как Зеленский победил и пришёл к власти, он вдруг обнаружил, что власти не так уж и много. Да, есть поддержка в обществе, есть поддержка в парламенте, даже были решены кадровые вопросы. Но случилась малость — нет денег. Совсем. Он поменял два правительства, а денег всё равно нет. Если приходят транши от МВФ, то они быстро расходятся на самое основное, на пенсии и зарплаты служащим. Чтобы с голоду не умерли. Страна живёт в долг — и выбраться не может. А Зеленский если и хочет, но точно не умеет. В итоге незаконченные реформы и дела, отсутствие денег. Разумеется, это сильно раздражает граждан Украины. Чтобы хоть что-то давали, Зеленскому нужно как-то договариваться с Западом, а ему, прежде всего Вашингтону, нужно, чтобы Украина была орудием давления на Россию. А это значит — воевать с ЛНР и ДНР. Никаких инвестиций это, разумеется, не приносит. В общем, я думаю, переизбраться ему будет очень трудно, если не скинут раньше, — поделился мнением Андрей Суздальцев.