На перепутье. Казахстан может повторить путь Украины, отказываясь от русского языка

25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев развёрнуто высказался по вопросу национальной политики в республике и о статусе русского языка в интервью газете "Ана тiлi". Навязывание национального языка всему обществу Токаев назвал скатыванием в архаику и зацикливанием на лингвистической культурологии, уточнив, что опыт Украины в этом вопросе будет учтён.

— Действительно, языковая проблема имеет огромное политическое значение. И при неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, — сказал Токаев.

Как полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович, в Казахстане началась корректировка национальной и языковой политики в сторону сглаживания, а президент Токаев решил отказаться от радикального национализма.

— Токаев счёл необходимым отказаться от построения единой казахской нации в условиях давления. Он ведь, по сути, говорит, что было допущено много перегибов, что сильно накалился градус в обществе. Следствием этих перегибов стали национальные конфликты, последний из которых случился в Кордайском районе этой зимой. Его результатом стало пять тысяч беженцев. В связи с этим, а также с наглядным опытом на Украине, были выработаны новые решения. Казахский язык будут развивать без ущерба русскому языку. Особенно подчёркивается, что страна должна остаться двуязычной. При этом русский язык будет использоваться в сфере научного образования, поэтому преподавание естественных и технических наук будет вестись на русском. Преподавать его будут с первого класса. В целом Токаев заявил, что нужно уважительнее относиться к русским, отказаться от термина "диаспора" и иной дискриминационной риторики, — отметил эксперт.

Вместе с тем за последние годы количество русских в Казахстане сократилось. И вызвано это было как общесоциальными мотивами, так и перегибами национальной политики, о которых говорил Токаев.

— Действительно, русских стало намного меньше, однако это не только проблемы "казахизации", это ещё и объективные социальные трудности. Казахстан беднее России, там хуже медицинское обслуживание, социальное обеспечение, меньше зарплаты, труднее приобрести жильё. В этих условиях за последние 30 лет после развала СССР многие уехали. Правда, отмечу, что уехало в Россию много и казахов. Примерно каждый третий мигрант в Россию по национальности казах. Как правило, это наиболее образованные люди, — подчеркнул Мендкович.

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Экономист Александр Роджерс добавляет, что важной особенностью Казахстана является его граница с Китаем и в условиях исхода русских их место займут китайцы.

— В Казахстане нет такой агрессивной русофобской политики, как на Украине или в Прибалтике. Во многом это связано с тем, что местные власти прекрасно понимают, что замена на китайцев станет существенно более жёстким вариантом для развития страны в целом. Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы страна начала скатываться в радикальный национализм, — объяснил эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что принципиально ситуация в Казахстане не поменяется, но страна идёт окружным путём, а не напролом. То есть радикальная национализация откладывается на некоторое время, что лишь отсрочит проблему, но не решит её.

— Руководство этой страны всё же учится на опыте Украины и понимает, что запрещать прямо нельзя, поэтому они проводят ту же политику — только в более мягкой, растянутой форме. Мы же видим, как постепенно переводят свой язык на латиницу, переименовывают улицы, постепенно всё переводят на казахский язык. Уверяю вас, ни к чему хорошему это не приведёт. Разница только в том, что на Украине решили рубить с плеча, а тут боятся сделать резкие движения. Но проблему это не решит, — подчеркнул Родионов.

Публицист Борис Рожин полагает, что главной проблемой в данном случае является отсутствие у России внятной политики по расширению использования русского языка за рубежом — неких бонусов и лоббирования сотрудничества со странами, которые уделяют внимание культурному наследию России.

— Казахстан проводит политику расширения использования казахского языка. Это мягкая лингвистическая политика. Постепенно, по чуть-чуть, но постоянно. Разумеется, это даёт свои результаты. К сожалению, в России сегодня нет внятной политики для расширения использования русского языка за рубежом, хотя проблема стоит более чем остро — количество носителей русского языка каждый год сокращается, — сказал Рожин.