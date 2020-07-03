Бабкина рассказала о странном видении, которое пришло к ней на выходе из комы

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что при выходе из искусственной комы, в которой она провела несколько дней, к ней пришло странное видение. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

— Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчёт света у меня была большая центрифуга, — рассказала она.

После этого она рукой изобразила в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая, по её словам, в какой-то момент "бац — и остановилась". Надежда уверяет, что после того, как это произошло, она увидела серебристый свет, пришла в сознание и начала слышать голоса медиков, которые говорили на своём "медицинском языке".