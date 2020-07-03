Козак сообщил о приближении к соглашению по плану перемирия в Донбассе

Заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в ходе переговоров политсоветникам стран "нормандской четвёрки" удалось приблизиться к соглашению по проекту конкретных мер по реализации плана перемирия в Донбассе.

По его словам, на встрече в Берлине состоялся довольно обстоятельный разговор, но говорить о прорыве на переговорах не приходится.

— Достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц, о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее, — отметил Козак.

Замглавы Администрации Президента РФ подчеркнул, что "это довольно важная часть этого разговора для того, чтобы понимать, на какой основе стороны переговоров ведут диалог с целью урегулирования".

Козак уточнил, что представителям стран "нормандской четвёрки" удалось приблизиться к принятию комплекса дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе.

— Сегодня, как мне представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации, — подчеркнул российский представитель.

Он также сообщил, что окончательный документ, "поскольку его не удалось согласовать в деталях, будут досогласовывать в телефонном режиме".