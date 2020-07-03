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Преданный пёс не смог пережить смерть хозяйки и покончил с собой

Питомца подобрали на улице более 10 лет назад, и за это время он стал частью семьи.

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Фото © Pixabay

В Индии в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, преданная своей хозяйке собака не смогла пережить её смерть и погибла следом за ней. Об этом сообщает India TV.

По информации журналистов, Анита Радж скончалась из-за проблем с почками. Когда её тело привезли домой, пёс начал громко скулить, поэтому его спрятали в чулане. Каким-то образом он смог выбраться на четвёртый этаж и стал громко лаять.

Трагедия произошла в тот момент, когда пёс увидел из окна, как выносят тело женщины. Как рассказал супруг умершей, она приютила бездомного пса 13 лет назад и с тех пор он буквально стал частью их семьи.

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