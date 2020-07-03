Десятки человек пришли проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым к его дому — видео

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В дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района десятки человек пришли к дому российского тренера по боевым искусствам Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона UFC Хабиба, чтобы проводить его в последний путь. Лайф публикует видео с места событий.

Как видно на представленных кадрах, проститься пришло так много людей, что они не поместились во дворе дома и толпятся у ворот. При этом ранее глава посёлка заявлял, что из-за эпидемиологической обстановки проведение массового мероприятия не планируется, а сами родные умершего призывали земляков не приезжать на похороны.

По информации Лайфа, в настоящий момент тело Абдулманапа понесли на кладбище для погребения.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер в возрасте 57 лет после того, как попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, где он впал в кому.