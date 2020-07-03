В Британии умер самый старый котик в мире

В Великобритании в городе Эксетер, графство Девоншир, на 32-м году жизни скончался самый старый кот в мире породы мейн-кун по кличке Раббл (Щебень). Об этом в интервью Daily Mail рассказала его хозяйка, 52-летняя Мишель Херитедж.

— Я, как обычно, ушла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что Раббл перешёл дорогу, как и каждый день, и не вернулся. Мы считаем, что он ушёл, чтобы умереть, как это делают кошки, — сказала она.

По словам женщины, на протяжении всей жизни котик ничем не болел, однако вскоре после своего последнего Рождества у него пропал аппетит, он перестал пить и есть и начал быстро терять вес.

Бело-рыжего котёнка ей подарили в далёком 1988 году на её 20-летие, и после этого он на долгие годы буквально стал членом её семьи. Она уверена, что дожить до такого почтенного для котов возраста — около 150 лет по человеческим меркам — ему удалось благодаря заботе, ведь своих детей у Херитедж не было и вся любовь доставалась питомцам. Помимо Раббла у неё была кошка, которая дожила до 25.