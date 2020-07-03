Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня — видео

Мощнейший ливень с сильным ветром обрушился пятничным вечером на Москву и Московскую область, из-за чего некоторые городские улицы, как, например, в Красногорске, превратились в реки, перебраться через них было весьма затруднительно как пешком, так и на транспорте.

Активнее всего делились своими впечатлениями и видеозаписями в соцсетях после обильнейших осадков жители района Павшинская Пойма, где ливневая канализация на небольших улицах не справлялась с потоком воды и они становились ловушкой для невнимательных автомобилистов.

Местами уровень воды поднимался настолько, что пешеходы могли устраивать на тротуарах заплывы, а общественный транспорт превращался в аквариумы на колёсах. Разве что вместо рыб — люди.