Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня — видео

Мощнейший ливень с сильным ветром обрушился пятничным вечером на Москву и Московскую область, из-за чего некоторые городские улицы, как, например, в Красногорске, превратились в реки, перебраться через них было весьма затруднительно как пешком, так и на транспорте.
Активнее всего делились своими впечатлениями и видеозаписями в соцсетях после обильнейших осадков жители района Павшинская Пойма, где ливневая канализация на небольших улицах не справлялась с потоком воды и они становились ловушкой для невнимательных автомобилистов.
Местами уровень воды поднимался настолько, что пешеходы могли устраивать на тротуарах заплывы, а общественный транспорт превращался в аквариумы на колёсах. Разве что вместо рыб — люди.
За последние месяцы это уже не первый раз, когда российская столица и окрестности оказываются по ударом стихии. В мае количество осадков превысило месячную норму более чем в три раза. Затем уже в середине июня ливни с порывистым ветром и грозами снова терроризировали Москву, машины плавали в пробках, курьеры ходили по городу только в сапогах по колено.