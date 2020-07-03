"Опора России" о результатах голосования по поправкам: Консолидация общества вокруг общих ценностей

Голосование по поправкам к конституции можно считать консолидацией российского общества вокруг общих ценностей. Об этом Лайфу заявил президент "Опоры России", член рабочей группы Александр Калинин.

— Там и семья, и социальное обеспечение, и экология, делегирование полномочий, национализация элит, там очень много чего, и поддержка предпринимателей и НКО, там как минимум 206 новых ценностей принято, и они вступают в силу после подписания сегодня президентом, — отметил он.

Калинин также подчеркнул, что основные поправки Владимир Путин внёс сам. Кроме того, они были дополнены рабочей группой, депутатами Госдумы и Совета Федерации, а также региональными парламентами.

— Индексация пенсий или индексация социальных пособий не ниже МРОТ, участие некоммерческих организаций в государственной политике, гарантия ответственного экологического поведения, гарантия сохранения разнообразности животного мира, защита детства, материнства, отцовства, защита союза мужчины и женщины как брак. Там очень много, там происходит детализация того, чего не было, — рассказал президент "Опоры России".

Он добавил, что новая конституция будет образцом для других стран. Калинин заметил, что она наполнилась конкретным содержанием и её отличие от других законов в том, что это акт прямого действия.

— Теперь любой гражданин РФ может апеллировать не просто к защите его прав, а к конкретной статье конституции. Я считаю, что у нас появилась одна из уникальных конституций, и я думаю, что ещё многие государства будут в учебники свои записывать, как на самом деле должна создаваться и корректироваться та или иная конституция, именно народным волеизъявлением, кроме того, это народное творчество, — сообщил член рабочей группы.

Калинин уточнил, что те полезные наработки, которые не вошли в итоговый вариант конституции, должны войти в другие законы, в том числе федеральные.

В завершение президент "Опоры России" отметил, что голосование было проведено на высоком уровне и нет поводов сомневаться в прозрачности результатов волеизъявления.