Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию. Они вступят в силу 4 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Согласно документу, они вступают в силу 4 июля.
— Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года. Федеральной службе охраны РФ обеспечить официальное опубликование Конституции РФ с внесёнными в неё поправками на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в тексте указа.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. За внесение изменений в основной закон проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом. Сегодня ЦИК РФ утвердила итоги общероссийского голосования.