Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию. Они вступят в силу 4 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Согласно документу, они вступают в силу 4 июля.

— Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года. Федеральной службе охраны РФ обеспечить официальное опубликование Конституции РФ с внесёнными в неё поправками на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в тексте указа.